(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Три человека погибли при столкновении двух грузовиков в Башкирии, сообщает Госавтоинспекция России по Республике Башкортостан.
Страшная авария произошла днем на 1284-м километре федеральной автодороги М5. Две груженые фуры не поделили дорогу недалеко от башкирского города Октябрьский.
В результате столкновения оба большегруза загорелись. Прицеп одной из фур от удара разорвало, и на дорогу высыпались банки с пивом. Движение по данному участку дороги было полностью перекрыто.