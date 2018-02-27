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Три человека погибли при столкновении двух грузовиков в Башкирии

27 февраля 2018, 17:39 , Фото: гибдд.рф

Три человека погибли при столкновении двух грузовиков в Башкирии Авария произошла сегодня днем на трассе М5.

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Три человека погибли при столкновении двух грузовиков в Башкирии, сообщает Госавтоинспекция России по Республике Башкортостан.

Страшная авария произошла днем на 1284-м километре федеральной автодороги М5. Две груженые фуры не поделили дорогу недалеко от башкирского города Октябрьский.

В результате столкновения оба большегруза загорелись. Прицеп одной из фур от удара разорвало, и на дорогу высыпались банки с пивом. Движение по данному участку дороги было полностью перекрыто.


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