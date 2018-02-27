Промышленные предприятия РТ в 2017 году получили более 40 млрд рублей господдержки

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). В прошлом году реальному сектору экономики Татарстана оказана федеральная государственная поддержка в размере свыше 41 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2016 году. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов на совместном заседании коллегий Министерства экономики РТ и Министерства промышленности и торговли РТ.

«Государственная поддержка – это важное подспорье в повышении производительности наших предприятий, особенно в части модернизации производственных мощностей», – отметил министр.

Сегодня в рамках господдержки появился отдельный инструмент, направленный на повышение производительности труда, – это включение предприятий Татарстана в число приоритетных промышленных проектов государства. «Пока в Татарстане 22 таких предприятия, дальше их число будет расширяться», – подчеркнул Альберт Каримов.