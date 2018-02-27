Пересадить чиновников с «Фордов» на «Лады» предложил депутат Госдумы Василий Власов

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Депутат Госдумы Василий Власов направил в Министерство промышленности и торговли России предложение о замене в автопарке Управления делами Президента РФ иномарок Ford Mondeo на отечественные автомобили Lada Vesta в модификации Signature, сообщил журнал «За рулем».

Парламентарий предложил ведомству поддержать его инициативу по переводу всех государственных учреждений на отечественные автомобили. Он считает, что это соответствует тому факту, что Президент РФ пересаживается на отечественный лимузин «Кортеж». По мнению Власова, наиболее подходит для участия в госзакупках Lada Vesta Signature.

Эта модель отличается от обычной Lada Vesta удлиненными на 25 см базой и задними дверями, дорогими материалами отделки и раздельными сиденьями второго ряда с широким подлокотником, а также улучшенной вибро- и шумоизоляцией.

Автомобиль оснащен двигателем рабочим объемом в 1,6 литра и мощностью в 122 л. с. Трансмиссия — «робот» АМТ5. Подвеска доработана для большей плавности хода.

Точных данных о выпуске Lada Vesta Signature нет. Известно, что на одной машине ездит президент АВТОВАЗа Николя Мор, еще одна передана в Правительство Самарской области и несколько находятся в Тольятти.

Ориентировочная цена машины — 1 млн рублей. Ранее представители АВТОВАЗа заявляли о возможности производства Lada Vesta Signature по индивидуальным заказам.