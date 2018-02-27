Депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал родителям Казани о влиянии Интернета на детей

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Сегодня в казанской школе № 179 прошла встреча преподавательских и родительских коллективов с депутатом Госдумы, заместителем председателя Комитета по экологии и охране окружающей среды, сопредседателем Центрального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» Сергеем Боярским. Участники обсудили вопросы безопасности детей и подростков в Интернете, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Весной прошлого года мы во всех регионах решили организовать обсуждение темы защиты подростков, детей в Интернете. Вскоре мы поняли, что открыли “ящик Пандоры”, так как получили такой глобальный отклик от родительского сообщества, педагогов и неравнодушных людей. Существуют огромные пробелы в понимании психологии поведения ребенка в Интернете, тех угроз, с которыми могут столкнуться дети в разном возрасте», – рассказал Боярский.

При этом он отметил, что нельзя «демонизировать Интернет», воспринимая его лишь в негативном ключе. В глобальной сети дети могут реализовать свой потенциал, выстроить общение, заняться самообразованием.

По мнению депутата, действия детей до достижения определенного возраста необходимо контролировать не только в реальной, но и в виртуальной жизни.

«Мы с вами понимаем, что до 12 лет, наверное, уместно войти к ребенку без стука или перед стиркой проверить его карманы. А вот после 12 лет – это некое вмешательство в личное пространство, равно как и в Интернете. Мне кажется, наша святая обязанность знать, где в каждый момент времени находится ребенок в сети. Для этого есть соответствующие бесплатные отечественные программы, приложения. Но мы почему-то уделяем этим вопросам вторичное внимание», – подчеркнул парламентарий.

Согласно статистике, каждый пятый ребенок в Интернете общался с педофилом, добавил он. Боярский заметил, что в Госдуму внесен комплексный законопроект, ужесточающий ответственность за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Родители и педагоги поинтересовались у депутата, удалось ли привлечь к ответственности организаторов так называемых групп смерти, призывавших детей к суициду. Боярский сообщил, что пока судебных решений нет, но идут следственные действия в отношении одного из администраторов подобных сообществ. «Я очень надеюсь, что он получит большой реальный срок лишения свободы», – сказал он.

Родители также спросили, планируется ли разработка единой программы контент-фильтрации для всех образовательных учреждений страны. Парламентарий ответил, что подобные предложения от родительских и педагогических сообществ в регионах звучат часто, но пока данный механизм отсутствует.

«Я обещал и транслирую эти просьбы в профильный комитет Госдумы и в Министерство образования. Правильно было бы централизованно оградить все внутренние и внешние сети, связанные с нашим образованием, единым комплексным решением. Я обязательно буду держать этот вопрос на контроле», – заверил Боярский.