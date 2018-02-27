В ЖК «Станция спортивная» появится новый детский сад на 220 мест

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В апреле этого года компания «#Суварстроит» открывает новый детский сад в ЖК «Станция спортивная», находящемся на трассе Казань — Боровое Матюшино. Дошкольное учреждение будет рассчитано на 220 детей.

Типовой проект детского сада включает в себя помещения для 11 групп с отдельными спальнями и комнатами для игр, спортивным и музыкальным залами. Фасад двухэтажного здания раскрашен в яркие зелено-желтые цвета, внутри, даже на стадии подготовки, заметны красочные элементы – цветные шкафчики и яркие таблички на дверях. Общая площадь помещения составит 4,4 тыс. кв. м.

«Садик находится в финальной стадии. Уже идут отделочные работы, все строительные работы завершены, мы готовимся к открытию — идет оформление групп и расстановка мебели, мы на финишной прямой», – рассказал коммерческий директор «#Суварстроит» Максим Николаев.

Строительство учреждения началось в мае прошлого года — компании «#Суварстроит» удалось меньше чем за год выполнить весь комплекс строительных и отделочных работ с учетом современных технологий.

Также планируется благоустроить прилегающую территорию, где будут располагаться площадки для игр и разбиты клумбы с цветами.

ЖК «Станция спортивная», где расположился садик, находится в удобном экологичном месте — в 15 минутах от центра города, столько же – до берега Волги. В шаговой доступности растет лес, который планируют скоро благоустроить, также на территории самого жилого комплекса будет располагаться парк.

«Жилой комплекс “Станция спортивная” – это первый жилой комплекс со спортивной инфраструктурой. В этом году мы сдаем два первых 19-этажных дома по 162 квартиры в каждом с офисными помещениями на первом этаже. Соответственно, в этом году уже первые жители смогут воспользоваться всей той инфраструктурой, которая им будет предоставлена», – отметил Максим Николаев

В первой очереди строительства ЖК планируется возвести девять многоэтажных домов. В будущем будет освоено 63 гектара земли.

«К моменту сдачи домов в эксплуатацию мы сдаем транспортную развязку, которая сейчас также находится в высокой степени готовности. Она обеспечит беспрепятственный подъезд к домам непосредственно с трассы Казань – Боровое Матюшино и позволит разгрузить эту трассу, не создавая пробок при въезде в город», – рассказал коммерческий директор строительной компании.

Что касается инфраструктуры, «#Суварстроит» сейчас занимается разработкой «Лаишевского узла». Это современная транспортная сеть, которая позволит жителям трех ЖК: «Станция спортивная», «Южный парк» и «Времена года» – быстро и без пробок добираться до города.

«Лаишевский узел» будет состоять из 740 тысяч квадратных метров жилой недвижимости и 32 тысяч квадратных метров дорожной инфраструктуры, рассчитанных на 27,4 тысячи человек.

В самом «Лаишевском узле» на территории «Южного парка» уже заселены семь домов, и еще два дома будут введены в конце 2018 года. Проект предусматривает одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 31 до 72 квадратных метров.