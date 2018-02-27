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Культура

Депардье отменил спектакли в России из-за плохого самочувствия

27 февраля 2018, 18:04

Артист должен был играть в постановке «Любовные письма».
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(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Французский актер с российским гражданством Жерар Депардье отменил спектакли в Москве, Краснодаре и Майкопе из-за проблем со здоровьем, сообщает ТАСС.

Артист должен был играть в постановке «Любовные письма». Депардье не озвучил новую дату спектаклей, при этом выразил надежду, что встреча с поклонниками обязательно состоится.

Гастроли в России были частью мирового турне. 3 и 5 марта Депардье должен был выступать в Израиле.

В прошлом году Депардье на своей странице в Facebook признался в любви к России.


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