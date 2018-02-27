В Госдуме предложили внести в законопроект поправку об ответственности за домогательства

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Зампред Комитета Госдумы по делам семьи Оксана Пушкина («Единая Россия») собирается внести законодательную поправку об ответственности за сексуальные домогательства. Об этом сообщает РБК.

Поправку планируют внести в законопроект о гендерном равенстве в трудовых отношениях, который разработала группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в 2003 году. Документ был принят лишь в первом чтении.

Пушкина выступила с инициативой в связи с обвинениями в адрес руководителя Комитета по международным отношениям Леонида Слуцкого (ЛДПР) в харассменте. «Если есть факты (о домогательствах со стороны Слуцкого — прим. Т-и), доводите дело до конца. Это процветает в нашем обществе», — цитирует РБК Пушкину.

Депутата Слуцкого обвинили в сексуальных домогательствах к журналисткам. Сам депутат сообщил, что ему льстит сравнение с Харви Вайнштейном, но оно «не совсем удачно».

В российском Уголовном кодексе сексуальному насилию посвящено четыре статьи, напомнила Пушкина и заметила, что в законодательстве «при этом никак не регламентируется ответственность за сексуальные домогательства, за харассмент, а статья 133 („Понуждение к действиям сексуального характера“ — прим. Т-и) вообще фактически не работает».

«Чаще всего женщины в случаях сексуального домогательства молчат и в лучшем случае увольняются с работы», — сказала она.