Из-за дыры в солнечной короне на Земле произошла магнитная буря

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Сегодня с раннего утра на Земле происходит магнитная буря. Ее причина — корональная дыра на Солнце, сообщает сайт лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П. Н. Лебедева РАН.

В 9 часов утра индекс возмущения поля достиг значения Kp = 5 (при шкале геомагнитной активности в 10 уровней), что классифицируется как магнитная буря.

«Амплитуда возмущений магнитного поля Земли за прошедшие 10 часов выросла более чем в 10 раз — с 5 – 10 нТл до 70 – 100 нТл», — рассказали ученые и добавили, что возмущения магнитного поля будут происходить до конца сегодняшнего дня.