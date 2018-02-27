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На «Казань-Арену» во время ЧМ-2018 разрешат проносить наркотики по рецепту

27 февраля 2018, 17:16

Болельщики смогут пройти на матчи с психотропными препаратами, если предоставят рецепт от врача.
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(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). На матчи ЧМ-2018 разрешили проносить наркотики по рецепту, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета «Россия-2018».

Болельщики смогут пройти на матчи с психотропными препаратами в том случае, если они предоставят соответствующий рецепт от врача. Определять подлинность документа будут сотрудники силовых структур. 

Согласно правилам FIFA, иностранные граждане имеют право ввезти в Россию несколько сотен медицинских препаратов, в том числе те, которые запрещены в нашей стране. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на «Казань-Арене» во время чемпионата появится изолятор для болельщиков-правонарушителей.

 


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