Новым председателем Ассоциации фермеров Нурлатского района избран Михаил Кириллов

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Новым председателем Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Нурлатского района избран глава КФХ в Красномайском Михаил Кириллов. Об этом сообщает газета «Дружба».

Кроме того, стало известно, кто представит район на XVIII съезде ассоциации, который пройдет 2 марта в Казани. В столицу РТ отправятся главы КФХ Радик Ханяфиев, Ралиф Идрисов, Минтагир Шагиахметов и Халиль Сатдаров.

Всего в районе сегодня работают 63 крестьянско-фермерских хозяйства.