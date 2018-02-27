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Сельское хозяйство

Новым председателем Ассоциации фермеров Нурлатского района избран Михаил Кириллов

27 февраля 2018, 21:03

Новым председателем Ассоциации фермеров Нурлатского района избран Михаил Кириллов Стало известно, кто представит район на XVIII съезде ассоциации, который пройдет 2 марта в Казани.
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(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Новым председателем Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Нурлатского района избран глава КФХ в Красномайском Михаил Кириллов. Об этом сообщает газета «Дружба».

Кроме того, стало известно, кто представит район на XVIII съезде ассоциации, который пройдет 2 марта в Казани. В столицу РТ отправятся главы КФХ Радик Ханяфиев, Ралиф Идрисов, Минтагир Шагиахметов и Халиль Сатдаров.

Всего в районе сегодня работают 63 крестьянско-фермерских хозяйства.


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