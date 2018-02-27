51,5 млрд рублей доходов в 2017 году получил бюджет РФ от Резервного фонда и ФНБ

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). 51,5 млрд рублей доходов получил бюджет РФ в 2017 году от управления средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния России, сообщается на сайте Министерства финансов РФ.

Средства Резервного фонда принесли в казну 652 млн рублей, а доходы от вложений средств в другие финансовые активы — 50,19 млрд рублей. Большая часть средств фондов в 2017 году была на счетах в Банке России: по 45 процентов — в долларах США и евро, 10 процентов — в фунтах стерлингов. Сейчас активы состоят из «золотого запаса», а также из купленных облигаций и иных ценных бумаг правительств разных государств.

При этом совокупная доходность размещения средств Резервного фонда в Банке России за 2017 год уменьшилась на 0,1 процента годовых. Такой же минус показала и доходность размещения средств ФНБ. В Минфине РФ считают, что это — результат негативной динамики котировок иностранных гособлигаций и переориентации инвесторов на рынки более доходных, чем гособлигации в долларах, евро и фунтах стерлингов, инструментов.