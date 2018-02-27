(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане задержали двоих бутлегеров, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД России по РТ.

В рамках операции «Алкоголь» сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ была пресечена деятельность канала по сбыту контрафактного алкоголя.

Как стало известно СМИ, 40-летний Нияз Ахунов и 35-летний Сергей Иванов наладили бесперебойную поставку нелицензионного алкоголя в село Шапши Высокогорского района республики. Свой «бизнес» бутлегеры начали в середине прошлого года. Иванов приобрел этиловый спирт и несертифицированный алкоголь. У себя дома на улице Параллельно-Кисловодской в Казани подозреваемый из купленного спирта делал поддельные алкогольные напитки. Самодельный алкоголь разливался в бутылки с этикетками известных брендов. Спиртную «подделку» мужчина передавал своему знакомому — Ахунову для реализации в селе Шапши.

Полицейские провели «контрольную закупку» контрафакта и задержали мужчин. Квартиры фигурантов дела обыскали. Дома у Ахунова обнаружили и изъяли 80 литров этилового спирта и свыше 700 литров алкогольной продукции. В квартире Иванова полицейские нашли более 240 литров продукции, в том числе 120 литров спирта. Помимо алкоголя в квартире находилось оборудование для изготовления фальсификата, бутылки с этикетками и гофротара.

Образцы изъятого алкоголя были переданы на экспертизу в ГБУ «Республиканский центр независимой экспертизы и мониторинга потребительского рынка». Исследование показало, что найденный в квартирах подозреваемых алкоголь опасен для здоровья.

Как сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, по данному делу следствием собрана достаточная доказательственная база и оно передано в суд.

Мужчины обвиняются сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ – «Производство, хранение, перевозка и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору» и «Закупка, хранение, перевозка и розничная продажа этилового спирта, алкогольной продукции без соответствующей лицензии, совершенные в крупном размере».

