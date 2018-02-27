Тетюшские кадеты отличились в Спартакиаде РТ по военно-прикладным видам спорта

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Воспитанники 8 — 9 классов Тетюшской кадетской школы-интерната заняли первые и вторые места в ежегодной Республиканской Спартакиаде по военно-прикладным видам спорта. Об этом пишет газета «Авангард».
Соревнования проходили на переходящий Кубок Республиканской общественной организации ветеранов (инвалидов) войны «Союза ветеранов Республики Татарстан».
Спартакиада состоялась на базе Республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот».
Кадеты состязались в конкурсе визиток, викторине «Ратные страницы истории России», представили эссе на тему «Отчизны славные сыны: помним, чтим, гордимся!». Также они показали свою силу в плавании вольным стилем, неполной разборке и сборке автомата Калашникова, подтягивании на перекладине и др.