Стала известна дата появления в продаже новой LADA Granta City

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Новая комплектация популярного седана LADA Granta, получившая название City, поступит в продажу 1 марта. Об этом сообщает Автостат.

Минимальная стоимость новинки — 492 тыс. 400 рублей. Модель отличают новые стилистические решения: в цвет кузова окрашены корпуса зеркал, ручки и молдинги дверей, а 15-дюймовые диски получили темно-серую окраску. На обивке сидений появилась серебристая отсрочка, а приборную панель и двери украсили глянцевые вставки черного цвета. На спинках сидений вышит логотип новой комплектации.

Основой для City послужила комплектация Comfort. Новая комплектация оснащена кондиционером, подогревом передних сидений и наружных зеркал, аудиосистемой, электроприводом и двумя подушками безопасности. Дополнительно в автомобиле может быть система ЭРА-ГЛОНАСС. Механическая коробка передач и 1,6-литровый двигатель на 87 сил комплектуют новинку.

Ожидаются высокие продажи: LADA Granta уверенно держит одну из лидирующих позиций на российском рынке.