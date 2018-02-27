Бангладеш хочет перенять технологический опыт РТ в сельском хозяйстве

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ», Егор Никитин). Татарстанский опыт и технологии в сфере сельского хозяйства могли бы применяться в Бангладеш. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал посол этой страны в России С. М. Сайфул Хок.

«Я думаю, что опыт Татарстана (в сельском хозяйстве — прим. Т-и) мы могли бы применять в Бангладеш. Потому что сейчас Правительство придает большое значение механизации сельского хозяйства. И здесь мы бы могли устроить трансфер технологий из Татарстана в Бангладеш», — считает дипломат.

Он также отметил, что в Бангладеш существуют свои кластеры в области высоких технологий. На их основе возможно наладить сотрудничество с республикой в IT-сфере.

«У нас есть четыре таких кластера. Туда приезжают и иностранные инвесторы, а недавно туда ездили из Сколково (инновационный центр в Москве – прим. Т-и). Они получили там большой участок земли, где создадут свой кластер. Поэтому в области высоких технологий мы тоже можем сотрудничать», — заключил С. М. Сайфул Хок.