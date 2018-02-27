Экспорт Татарстана вырос на 40 процентов

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Внешнеторговый оборот Татарстана вырос на 40 процентов по сравнению с прошлым годом и составил 13 млрд долларов США, сообщил министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов на совместном заседании коллегий Министерства экономики РТ и Министерства промышленности и торговли РТ.

Лидерами экспорта по-прежнему остаются «Татнефть», «ТАИФ-НК», «Нижнекамскнефтехим».

«Нам нужно усилить работу по продвижению наших товаров на внешних рынках. Пока мы не достигли прежних объемов», — отметил министр.