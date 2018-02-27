Бангладеш намерен наладить с РТ отношения в области фармацевтики и судостроения

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ», Егор Никитин). Бангладеш заинтересован в развитии сотрудничества с Татарстаном в фармацевтическом и судостроительном секторах. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявил посол Бангладеш в России С. М. Сайфул Хок.

Татарстан — это республика, где все есть, отметил дипломат. У Бангладеш и РТ есть широкие возможности для сотрудничества. Среди направлений, помимо прочего, С.М. Сайфул Хок выделил фармацевтику.

«Мы производим фармацевтику и экспортируем ее в более чем 100 стран. Поэтому нам было бы очень правильно развивать отношения в области фармацевтики. И совместно делать ее здесь или взять здесь те ингредиенты, которые нужны для нашей фармацевтики», — отметил посол Бангладеш в РФ.

Также дипломат выразил заинтересованность в сотрудничестве в области судостроения и привлечения республиканского бизнеса к созданию ядерной электростанции в этой стране.

«Бангладеш тоже строит суда, и тут у нас есть направление (сотрудничества — прим. Т-и). Также на территории Бангладеш сейчас строят атомную станцию, и татарстанские фирмы тоже могли бы работать (в этом проекте — прим. Т-и). Будем развивать это направление», — заключил С. М. Сайфул Хок.