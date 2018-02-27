Товарооборот Татарстана в 2017 года вырос до 844 млрд рублей

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Товарооборот Татарстана за 2018 год составил 844 млрд рублей, рассказал министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов на совместном заседании коллегий Министерства экономики РТ и Министерства промышленности и торговли РТ.

Впервые за три года мы видим хоть и небольшой, но рост. Такое увеличение торговли способствует оживлению экономики, отметил министр.

«Нам необходимо и дальше работать над увеличением товарооборота, и важная задача здесь с точки зрения продвижения продукции — это поддержка местных товаропроизводителей, защита местных торговых сетей», — отметил Альберт Каримов.

Кроме того, министр отметил необходимость баланса между федеральными и региональными торговыми сетями. Для этих целей создана рабочая группа под руководством Премьер-министра РТ Алексея Песошина. Она готовит изменения в законодательство о торговой деятельности.