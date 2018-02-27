Глава «Росатома» доложил Путину о планах провести в Казани слет лидеров мировой экономики

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). О планах провести в Татарстане слет лидеров мировой экономики заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«И мы бы хотели, чтобы в Казани, кроме этих мировых соревнований по традиционным рабочим профессиям, еще был проведен такой своеобразный профессиональный „Давос“ — мировой слет лидеров», — сообщил он.

Эксперты на форуме могут обсудить запросы к рынку труда, вопросы подготовки кадров, отметил глава корпорации.

Также Лихачев напомнил, что госкорпорация совместно с Правительством Татарстана работает над тем, чтобы провести в следующем году чемпионат по профмастерству WorldSkills в Казани.