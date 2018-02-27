С 1 апреля Россия лишится права принимать любые международные спортивные турниры

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). С 1 апреля заявки России на проведение международных соревнований, поданные в федерации, подписавшие кодекс Всемирного антидопингового агентства (WADA), перестанут рассматриваться. Об этом сообщает Чемпионат.com.

Россия не сможет проводить международные соревнования, пока Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не восстановят в правах.

Если контракты были подписаны до 1 апреля, турниры будут организованы. После этой даты нельзя будет провести ни чемпионаты мира и Европы, ни этапы авто- и мотогонок, включая «Формулу-1», кубков мира по любому виду спорта, ни шахматные олимпиады, универсиады и Всемирные военные игры. Кроме того, запрет коснется российских соревнований, организаторы которых получают разрешение на проведение от международных федераций.

Исключение составят соревнования, которые проводятся теми, кто не подписал кодекс WADA: УЕФА, баскетбольная Евролига, ММА.