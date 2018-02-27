Варламов предложил лишить Казань титула «третьей столицы» России

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Российский бизнесмен и блогер Илья Варламов предложил выбрать новую «третью столицу» России и объявил на своем сайте голосование.

Блогер составил свой список городов-претендентов: Великий Новгород, Волгоград, Грозный, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Самара и Севастополь.

Сразу несколько городов претендуют на то, чтобы носить звание третьей столицы России, но непонятно, что именно в этом почетного или выгодного, ведь город автоматически признает первенство Москвы и Питера по всем направлениям, написал Варламов.

«Сейчас бренд „Третья столица“ принадлежит Казани. Город отжал его у Нижнего Новгорода и других менее удачливых конкурентов», — отметил блогер.

В последние годы часто звучат предложения перенести столицу России куда-нибудь на Урал или в Сибирь, так что скоро борьба за право нести знамя третьей столицы может снова стать актуальной, считает он.