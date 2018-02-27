Аттракционы детского парка «Чебурашка» в Елабуге продадут с молотка

(Елабуга, 27 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге с молотка будет распроданы карусели, качели, аттракционы и летнее кафе некогда популярной детской площадки «Чебурашка». Конкурсный управляющий ООО «Арарат» начал распродажу имущества компании. Таким образом, в этом году должна быть освобождена земля, где располагается «Чебурашка».

«Земельный участок мы вернули (было долгосрочное право аренды на 49 лет) и возвратили муниципальную собственность, но на данной территории находятся аттракционы. По решению суда они признаны самовольными постройками и подлежат сносу. В настоящее время конкурсным управляющим ООО „Арарат“ дано объявление о том, что данные аттракционы необходимо демонтировать. Торги пройдут 7 марта этого года», — пояснил председатель земельно-имущественной палаты Евгений Петров.

Таким образом город хочет отчистить территорию «Чебурашки» и начать благоустройство бывшей детской площадки. Стартовая цена лота — 534 тыс. руб., в аукционе может участвовать любой желающий.

Также на аукционе будет представлен и другой лот компании, оцененный в 4,6 млн руб. Это здание старой больницы и земля под ней, которая находится на улице Городищенская. Здесь имеется двух этажное здание в 680 кв. м. и земельный участок в 528 кв. м.