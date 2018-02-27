(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Из-за гибели рабочего на стройплощадке в Татарстане задержан прораб, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что трагический случай произошел 26 февраля в Набережных Челнах. На одной из строек города под рухнувшей бетонной плитой погиб 60-летний слесарь.

По подозрению в нарушении правил безопасности задержан 27-летний прораб компании «Домкор Строй» Ренат Ахмадинуров. Свою причастность к преступлению мужчина признал лишь частично.

Накануне СУ Следственного комитета России по РТ возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».