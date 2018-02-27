Эксперт: Ранней весны в Татарстане не будет

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ, Наталья Рыбакова). Ранней весны в Татарстане в этом году ждать не стоит. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

По словам эксперта, минувшая зима в республике выдалась снежной и непостоянной в плане колебания температур. В декабре наблюдалась положительная аномалия температуры воздуха. Температура в декабре вместо -8 градусов была всего -4 градуса, а в январе оказалась на 2 градуса выше нормы, которая составляет -12 градусов.

Зима оказалась очень снежной, особенно много осадков наблюдалось в начале февраля. Тогда только за одни сутки выпала месячная норма осадков. В конце февраля температура резко понизилась. При норме от -8 до -10 градусов она на сегодняшний день составляет -15 градусов.

«Этой зимой было все: когда на территорию республики в начале зимы влияла Северная Атлантика, было тепло, а сейчас мы находимся под влиянием Арктики и Сибири, поэтому холодно. Самым холодным днем зимы было 26 февраля, когда в утренние часы температура воздуха на метеостанции КФУ составляла -23,5 градуса», – рассказал Юрий Переведенцев.

За зиму на республику обрушилось много снега. Прохождение предстоящего весеннего половодья зависит от характера весны.

«Считаю, что в начале марта больших повышений температуры ждать не стоит. По сути, погода в начале марта будет зимней. Морозы будут более умеренными, чем сейчас. Ранней весны не будет», – сказал сотрудник КФУ.

Климатическая весна обычно начинается 31 марта, когда среднесуточная температура переходит через ноль градусов. Снежный покров обычно на территории республики разрушается 9 апреля.