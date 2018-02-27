Нефтегазохимический комплекс назван самым эффективным сектором экономики РТ

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). Наиболее эффективным сектором экономики Татарстана назван нефтегазохимический комплекс. Об этом на совместном заседании коллегий Министерства экономики и Министерства промышленности и торговли РТ заявил министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев.

В ряде отраслей рост добавленной стоимости сформировался при одновременном сокращении числа занятых, сообщил он. Среди таких отраслей — сельское хозяйство и сфера здравоохранения.

«При этом высокие темпы роста, значительно превышающие средний республиканский уровень, отмечаются в таких отраслях, как сектор туризма, торговля, производство электрооборудования, транспортных средств и строительных материалов», — сообщил министр экономики РТ.