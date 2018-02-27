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Духовная жизнь

В Казани переиздали труды Шигабутдина Марджани

27 февраля 2018, 17:48

Шеститомное издание состоит из наиболее известных работ ученого.
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(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Издательский дом «Хузур» при Духовном управлении мусульман Татарстана выпустил репринтное издание трудов выдающегося татарского богослова Шигабутдина Марджани. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского муфтията.

Шеститомное издание состоит из наиболее известных работ ученого. Книги Марджани написал на старо-татарском и арабском языках.

Всего перу татарского богослова, 200-летие которого широко отмечается в этом году в РТ, принадлежат более 30 трудов. Большинство из них написаны на арабском языке. Произведения религиозного деятеля распространены по всему исламскому миру. Деятельность Марджани и в настоящее время изучают в учебных заведениях арабских стран и Турции, а его книги являются настольными для зарубежных богословов.

2018 год объявлен ДУМ РТ Годом Шигабутдина Марджани.


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