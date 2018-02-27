В Казани к чемпионату мира по футболу-2018 установят клумбу в виде мяча и бутсы

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ», Алина Габдулина). В Казани идут работы над новой цветочной композицией, которая будет установлена в Казани к чемпионату мира по футболу, об этом ИА «Татар-информ» рассказал источник, знакомый с ходом работ.

Сейчас создается металлический каркас бутсы и футбольного мяча. Диаметр мяча составляет 3,5 м, а длина бутсы — 5 м. Работу доверили команде из четырех рабочих, которые в 2017 году делали стену из цветов, а в 2014 году — объемную цветочную композицию «Жар-птица».

Заказчиком проекта выступила мэрия Казани, а исполнителем — Горводзеленхоз.