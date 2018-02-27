В Бангладеш откроют выставку образовательных учреждений Татарстана

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ», Лилия Чанышева). В Бангладеш планируют открыть выставку образовательных учреждений Татарстана. Об этом сообщил посол Народной Республики Бангладеш в Российской Федерации С.М. Сайфул Хок на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Мы будем делать выставку Татарстана на территории Бангладеш. И одним из направлений выставки будет образование, возможность образования в Татарстане», — отметил Сайфул Хок.

Когда будет организована выставка и кто на нее будет приглашен, дипломат не уточнил.

Посол Республики Бангладеш С. М. Сайфул Хок прибыл в Казань с официальным визитом в воскресенье. Дипломат встретился с муфтием Татарстана Камилем Самигуллиным и посетил Торгово-промышленную палату РТ. Завтра планируется встреча посла с Президентом РТ Рустамом Миннихановым.