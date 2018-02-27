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Общество

С 2005 года производительность труда в РТ увеличилась на 3,7 процента

27 февраля 2018, 15:28

Рост показателя связан с формированием экономически эффективных производств.

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). С 2005 года производительность труда в Республике Татарстан увеличилась на 3,7 процента. Об этом на совместном заседании коллегий Министерства экономики РТ и Министерства промышленности и торговли РТ заявил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев. 

Для выявления показателя был проведен ретроспективный анализ Республики Татарстан в период с 2005-го по 2017 год. 

Рост уровня производительности труда в республике связан с формированием современных и экономически эффективных производств, считает министр экономики РТ.


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