(Казань, 27 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Юнармеец Елизавета Бикеева из Татарстана награждена знаком «Юнармейская доблесть» третьей степени. Торжественное вручение состоялось на первом всероссийском молодежном патриотическом форуме «Я – Юнармия» в Москве.

«Первый всероссийский молодежный патриотический форум “Я – Юнармия” проходил в Москве 22 – 23 февраля. В его работе приняли участие 8 тысяч юнармейцев со всей страны. Татарстан представляла команда юнармейского отряда кадетской школы № 82 имени Героя Советского Союза Ильдара Маннанова из Набережных Челнов», – сообщил руководитель регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в Татарстане Александр Бородин.

По итогам форума команда республики заняла второе место в соревнованиях по киберспорту в компьютерной игре. Стоит отметить, что отряды «Юнармии» созданы практически в каждой школе республики. 1080 отрядов объединяют 17 тысяч человек.