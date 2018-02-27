(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Налетчика на магазин задержали в Нурлатском районе Республики Татарстан, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Росгвардии РТ.

Накануне около четырех часов дня в торговый павильон на улице Заводской в Нурлате вошел мужчина. Он, угрожая ножом, потребовал у продавца отдать ему все имеющиеся в кассе деньги. 44-летняя женщина-продавец, воспользовавшись замешательством нападавшего, спряталась от него на складе. Не получив желаемого, налетчик ушел.

Работница магазина сразу же сообщила о происшествии в полицию и детально описала нападавшего. Сотрудники полиции разослали ориентировку во все патрульные экипажи города. Через некоторое время на улице Московской был задержан мужчина, подходивший под описание. Подозреваемого доставили в отделение полиции, где его опознала продавец.

Задержанным оказался 53-летний ранее судимый местный житель. Ему предъявлено обвинение по статье «Разбой».