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Экономика и финансы

В ИА «Татар-информ» расскажут о развитии рынка газомоторного топлива в РТ

27 февраля 2018, 16:00

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
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(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Завтра, 28 февраля, в 13.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная итогам реализации государственной программы «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан» в 2017 году и планам на 2018 год.

В мероприятии примут участие первый заместитель министра экономики РТ – директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин, заместитель министра промышленности и торговли РТ Алексей Савельчев, руководитель филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» в Казани Булат Газизуллин.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео. Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.


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