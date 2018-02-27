В ИА «Татар-информ» расскажут о развитии рынка газомоторного топлива в РТ

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Завтра, 28 февраля, в 13.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная итогам реализации государственной программы «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан» в 2017 году и планам на 2018 год.

В мероприятии примут участие первый заместитель министра экономики РТ – директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин, заместитель министра промышленности и торговли РТ Алексей Савельчев, руководитель филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» в Казани Булат Газизуллин.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео. Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.