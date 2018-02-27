«АК БАРС» Банк дает онлайн-уроки финансовой грамотности

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). «АК БАРС» Банк присоединился к федеральному проекту «Онлайн уроки финансовой грамотности», организованному Центральным банком Российской Федерации. Специалисты ведущих финансовых институтов России проводят образовательные вебинары для школьников из более 1,5 тыс. школ по всей стране.

«Бизнес-тренеры Учебного центра „АК БАРС“ Банка уже провели вебинары об основах личного страхования и финансового планирования для 179 школ России, — рассказывает директор Центра развития талантов департамента по работе с персоналом „АК БАРС“ Банка Александр Хаметзянов. — Участие в программах по развитию финансовой грамотности — одно из важнейших направлений в работе Банка, так как оно формирует финансовую культуру наших клиентов и помогает им избежать финансовых рисков. Банк неуклонно придерживается этой политики уже долгие годы».

Проект помогает школьникам из любой точки России получить бесплатный доступ к знаниям об экономике, создает возможность «живого» общения с профессионалами финансового рынка, формирует принципы ответственного и грамотного подхода к принятию финансовых решений.

В качестве партнеров в проекте участвуют 14 организаций и их региональных представительств из числа профессиональных участников рынка ценных бумаг, банков, страховых компаний, вузов, госорганов. Задействовано более 50 лекторов — экспертов, говорится на официальном сайте проекта.