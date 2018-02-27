Товарооборот между Татарстаном и Бангладеш в 2017 году составил 40 млн долларов

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Товарооборот между Татарстаном и Бангладеш по итогам прошлого года составил 40 млн долларов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил посол Народной Республики Бангладеш в РФ С. М. Сайфул Хок.

«У нас с Татарстаном есть (сотрудничество – прим. ред.) в сфере энергетики. Есть фирма «КЭР-Холдинг», которая работает на территории Бангладеш для реконструкции электростанций, построенных Советским Союзом. Сначала где-то 40 млн долларов. Я думаю, в будущем будет новая электростанция, в плане больше 200 млн долларов. Это будет прямая работа Татарстана с Бангладеш», – заявил дипломат.

Перспективными направлениями для сотрудничества между Татарстаном и Бангладеш могут стать сельское хозяйство, химия, фармацевтика и судостроение, добавил Сайфул Хок. Дипломат допустил возможность создания совместного производства фармацевтической продукции.

Посол Республики Бангладеш С. М. Сайфул Хок прибыл в Казань с официальным визитом в воскресенье вечером. Дипломат встретился с муфтием Татарстана Камилем Самигуллиным и посетил Торгово-промышленную палату РТ. На завтра планируется встреча посла с Президентом РТ Рустамом Миннихановым.