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Общество

Девять предприятий-должников из Татарстана обязали погасить долги по зарплате

27 февраля 2018, 18:56

Материалы в отношении двух казанских организаций-должников направлены в прокуратуру РТ.
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(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Девять предприятий-должников из Татарстана обязали погасить долги по зарплате, страховым и налоговым взносам. Материалы в отношении двух организаций направлены в прокуратуру РТ. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Речь идет о предприятиях в Казани, Елабужском, Пестречинском и Тюлячинском районах. Организации-должники работают в таких отраслях, как сельское хозяйство, строительство, транспорт, добыча полезных ископаемых и сфера услуг.

В прокуратуру для принятия мер ушли материалы в отношении двух казанских организаций – ООО «Река-Транс» и ООО «Флот-Групп».


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