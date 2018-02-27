(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Девять предприятий-должников из Татарстана обязали погасить долги по зарплате, страховым и налоговым взносам. Материалы в отношении двух организаций направлены в прокуратуру РТ. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Речь идет о предприятиях в Казани, Елабужском, Пестречинском и Тюлячинском районах. Организации-должники работают в таких отраслях, как сельское хозяйство, строительство, транспорт, добыча полезных ископаемых и сфера услуг.

В прокуратуру для принятия мер ушли материалы в отношении двух казанских организаций – ООО «Река-Транс» и ООО «Флот-Групп».