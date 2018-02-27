Посол США в России назвал потрясающей энергетику Иннополиса

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Посол США в России Джон Хантсман побывал в Иннополисе, от которого остался под большим впечатлением. Об этом сообщается в Twitter посольства США в РФ.

«Здесь потрясающая энергетика! Я рад узнать больше о месте, где рождается дух предпринимательства Татарстана!» – заметил Хантсман.

Ранее на встрече с представителями КГМУ и журналистами региональных СМИ посол поделился своим мнением о визите в Татарстан.