Посол США в России назвал потрясающей энергетику Иннополиса

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Посол США в России Джон Хантсман побывал в Иннополисе, от которого остался под большим впечатлением. Об этом сообщается в Twitter посольства США в РФ.
«Здесь потрясающая энергетика! Я рад узнать больше о месте, где рождается дух предпринимательства Татарстана!» – заметил Хантсман.
Ранее на встрече с представителями КГМУ и журналистами региональных СМИ посол поделился своим мнением о визите в Татарстан.
Посол Хантсман: Здесь потрясающая энергетика @innopolis и @innopolisu! Я рад узнать больше о месте, где рождается дух предпринимательства Татарстана! #innopolis #IT pic.twitter.com/vcl6vG4Zub— Посольство США в РФ (@USEmbRu) 27 февраля 2018 г.