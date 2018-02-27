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Экономика и финансы

Минтруд РФ планирует повысить выплаты по безработице

27 февраля 2018, 15:04

Законопроект, разрабатываемый министерством, повысит минимальную и максимальную величины пособия по безработице.
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(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Министерство труда и соцзащиты РФ готовит законопроект, предусматривающий увеличение пособия по безработице, пишут «Известия». 

Законопроект повысит минимальную и максимальную величины пособия по безработице, которые ежегодно определяет Правительство. Также изменения упростят процедуру признания гражданина безработным, отметили в ведомстве.

В настоящее время минимальный размер пособия по безработице в России составляет 850 руб., а максимальный — 4,9 тыс. руб. 

По словам главы Счетной палаты Татьяны Голиковой, уровень безработицы в стране постепенно снижается. Ситуации, в которой регистрируемая безработица оказывается меньше реальной, способствует маленький размер пособия. Часто граждане отказываются регистрироваться в службе занятости, собирать бумаги, чтобы получать пособия, на которые сложно прожить, подчеркнула Голикова.

 


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