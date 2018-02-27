Минтруд РФ планирует повысить выплаты по безработице

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Министерство труда и соцзащиты РФ готовит законопроект, предусматривающий увеличение пособия по безработице, пишут «Известия».
Законопроект повысит минимальную и максимальную величины пособия по безработице, которые ежегодно определяет Правительство. Также изменения упростят процедуру признания гражданина безработным, отметили в ведомстве.
В настоящее время минимальный размер пособия по безработице в России составляет 850 руб., а максимальный — 4,9 тыс. руб.
По словам главы Счетной палаты Татьяны Голиковой, уровень безработицы в стране постепенно снижается. Ситуации, в которой регистрируемая безработица оказывается меньше реальной, способствует маленький размер пособия. Часто граждане отказываются регистрироваться в службе занятости, собирать бумаги, чтобы получать пособия, на которые сложно прожить, подчеркнула Голикова.