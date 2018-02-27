В Заинской ЦРБ стартует акция по раннему выявлению онкологии у мужчин

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). В Заинской центральной районной больнице с 1 марта стартует акция по раннему выявлению онкологии у мужчин. Об этом сообщает «Заинск-информ».

В рамках акции «Приведи своего мужа» мужчин бесплатно протестируют на уровень простатического специфического антигена в крови, а также на признаки онкозаболеваний.

По словам главврача Заинской ЦРБ Рима Амерова, после 45 лет подобные исследования нужно проходить регулярно. Данное мероприятие охватит мужчин в возрасте от 45 до 65 лет. Помимо анализов с ними проведут разъяснительные беседы.

Рим Амеров рассказал, на что нужно обращать внимание в первую очередь, чтобы позаботиться о своем здоровье. Речь идет о группе симптомов, которые говорят о проблемах в организме.

«Это появление припухлостей, узлов, каких-то новообразований на любых участках тела. Это кашель, изменение голоса, осиплость, одышка, не проходящая более трех недель. Это появление крови в мокроте, стуле, моче в перерыве между менструацией у женщин. Это ранки и повреждения на слизистой, которые не проходят более трех недель. Это новые родинки или деформация старых родинок. Это нарушения работы кишечника, запоры, диарея и нарушение функции мочевого пузыря», – отметил специалист.

В Татарстане от рака предстательной железы ежегодно умирают примерно 400 мужчин. Только за прошлый год в республике патология была обнаружена у 1400 человек.