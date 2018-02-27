(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). В аэропорту Казани с марихуаной задержана 29-летняя местная жительница, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД России по РТ.

Женщину с тремя граммами марихуаны задержали в зале международного аэропорта «Казань». Сотрудники госнаркоконтроля провели обыск в квартире задержанной, где обнаружили 40 таблеток амфетамина. Женщина рассказала, что наркотики ей передал ее знакомый, 38-летний житель Москвы, на хранение.

Оперативники в короткие сроки установили адрес временного проживания мужчины. В квартире подозреваемого сотрудники госнаркоконтроля обнаружили целый склад наркотических средств: марихуану, гашиш, синтетический наркотик, известный под названием «соль» и амфетамин. Общий вес найденных наркотиков составил больше двух килограммов.

Мужчину задержали и предъявили ему обвинение по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере». Если его вина будет доказана, то за решеткой наркодилер может провести до 20 лет.

В отношении помощницы наркоторговца также завели уголовное дело. Ее обвиняют по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств совершенное в крупном размере». В случае обвинительного приговора женщине светит до 10 лет тюрьмы.

