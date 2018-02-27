Конструкторы РФ разработали корабельный газотурбинный двигатель пятого поколения

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Российские конструкторы из рыбинского предприятия «ОДК-Сатурн» разработали корабельный газотурбинный двигатель пятого поколения. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам управляющего директора завода Виктора Полякова, работа велась при участии отраслевых институтов, и сейчас внешний облик нового двигателя готов. Специалисты также разработали техзадание и соответствующие предложения для ФЦП, добавил Поляков.

В «ОДК-Сатурн» производят двигатели для гражданской и транспортной авиации, для учебно-тренировочных самолетов, а также промышленные и морские газовые турбины.