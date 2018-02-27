Впервые на Спасской ярмарке в Елабуге пройдет мастер-класс для молодых художников России

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). С 1 по 10 августа, в дни Спасской ярмарки, в Елабуге пройдет первая творческая мастерская для молодых художников. В уникальном образовательном мастер-классе для начинающих российских специалистов примут участие пять татарстанцев. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала генеральный директор Елабужского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Гульзада Руденко.

«Это наша проба пера, инициатива музея. 10 участников приедут к нам из Белорусской академии художеств, пятеро петербуржцев будут из академии Штиглица, и пять молодых художников будут представлять Татарстан. Отбирать их на конкурсной основе будет Татарстанское отделение Союза художников России», – отметила она.

Среди наставников мастер-класса – именитые российские мэтры, организаторы симпозиумов по современному искусству в Елабуге: Салават Гилязетдинов из Башкортостана, Сергей Горбачев из Кирова, Рабиз Саляхов и Ильнур Сиразиев из Казани. Гульзада Руденко подчеркнула, что участие, проживание для участников будет бесплатным. «Это совместный проект музея и белорусской компании, работающей в Елабуге, потому и участников от этой республики будет больше всего», – сказала она.

Проведение мастер-класса в дни Спасской ярмарки не случайно: особая атмосфера в Елабуге в ярмарочные дни способствует творческой мысли.