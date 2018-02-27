В Казани осудили укравшего телефон и разгромившего автомобиль мужчину

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). В Казани осудили похитившего телефон и разгромившего автомобиль мужчину, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

12 августа прошлого года 39-летний Юрий Арсеньев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, украл из незапертого автомобиля «Датсун» мобильный телефон. Хозяин сотового попытался отобрать у похитителя свое имущество, но злоумышленник решил сбежать. Тогда владелец мобильника погнался за ним на своем автомобиле. Убегая от преследователя, горе-воришка потерял гаджет. Подобрав смартфон, хозяин продолжил погоню.

Мужчина догнал преступника и между ними завязалась драка. Арсеньев несколько раз сильно ударил оппонента, после чего вскочил на капот авто, и стал в ярости крушить машину.

Причиненный ущерб позже был оценен более чем в 50 тысяч рублей.

Свою вину Арсеньев полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.