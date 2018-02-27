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В Казани откроется персональная выставка художника Анатолия Егорова

27 февраля 2018, 20:55 , Фото: mincult.tatarstan.ru

В Казани откроется персональная выставка художника Анатолия Егорова На выставке зрителям впервые представят гобелен «Художник Николай Фешин».
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(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). В галерее «Хазинэ» 2 марта откроется персональная выставка художника декоративно-прикладного искусства и живописца Анатолия Егорова, сообщает Минкультуры РТ.

В экспозиции будут представлены гобелены и живопись. Основные произведения Егорова в области декоративно-прикладного искусства – это гобелены «Казань. Улица Баумана» (2003), «Свияжск» (2004). Эти и другие работы хранятся в ГМИИ РТ, Музее истории Свияжска, частных коллекциях России, Великобритании, Голландии, Греции, США.

На выставке зрителям впервые представят гобелен «Художник Николай Фешин». Работа над ним длилась 10 лет и завершилась в этом году. В произведении, размеры которого составляют 4 на 2,7 метра, показан Фешин на фоне мотивов из его знаменитых работ – «Портрет Вари Адоратской», «Капустница», «Обливание».

Также на выставке будет представлена живопись Егорова, основной тематикой которой являются окрестности Свияжска, тихие радости жизни, мир покоя.
 


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