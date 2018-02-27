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Общество, Здоровье и среда

Пособия на первенцев получат 108 жительниц Татарстана

27 февраля 2018, 14:10

Размер пособия для татарстанских мам в текущем году составляет 8490 рублей.
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(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). С начала текущего года ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка назначена 108 жительницам Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Размер пособия для татарстанских мам в текущем году составляет 8490 рублей. Такова величина прожиточного минимума для детей, установленного в республике за второй квартал 2017 года. Право на ежемесячную выплату имеют женщины, родившие или усыновившие ребенка после 1 января 2018 года. Обязательным условием является наличие у матери и ребенка гражданства Российской Федерации и постоянное проживание на территории страны.

Среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Татарстане за второй квартал 2017 года (9142 рубля х 1,5 = 13 тыс. 713 рублей). К примеру, семья, состоящая из трех человек, право на выплату получит при условии, что ее совокупный доход не превышает 41 тыс. 139 рублей в месяц.
 


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