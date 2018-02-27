Пособия на первенцев получат 108 жительниц Татарстана

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). С начала текущего года ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка назначена 108 жительницам Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Размер пособия для татарстанских мам в текущем году составляет 8490 рублей. Такова величина прожиточного минимума для детей, установленного в республике за второй квартал 2017 года. Право на ежемесячную выплату имеют женщины, родившие или усыновившие ребенка после 1 января 2018 года. Обязательным условием является наличие у матери и ребенка гражданства Российской Федерации и постоянное проживание на территории страны.

Среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Татарстане за второй квартал 2017 года (9142 рубля х 1,5 = 13 тыс. 713 рублей). К примеру, семья, состоящая из трех человек, право на выплату получит при условии, что ее совокупный доход не превышает 41 тыс. 139 рублей в месяц.

