Депутаты проведут в Набережных Челнах тематические приемы семей с детьми

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). С 26 февраля по 4 марта в Набережных Челнах в рамках проекта «Крепкая семья» депутаты проведут тематические приемы семей с детьми. Об этом пишут «Челнинские известия».

На встречах будут обсуждаться следующие темы: участие в специальной ипотечной программе семей с двумя и более детьми, продление и расширение возможностей использования средств маткапитала, ежемесячные выплаты за рождение первого и второго ребенка.

Приемы будут проводиться в местном отделении партии «Единая Россия».

Записаться на мероприятие и получить дополнительную информацию можно по телефону: 37-45-69.