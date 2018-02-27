В Казани пройдут обучающие семинары для членов избирательных комиссий

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Центральная избирательная комиссия Татарстана проведет обучающие семинары для членов территориальных и участковых избирательных комиссий в Казани, а также в Агрызском, Менделеевском, Мамадышском, Елабужском, Рыбно-Слободском и Лаишевском районах РТ. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

В процессе обучения слушателям расскажут о работе с «мобильными избирателями» и с комплексом обработки избирательных бюллетеней. Кроме того, членам избиркомов напомнят о порядке рассмотрения жалоб и заявлений, а также правилах работы со списком избирателей и протоколами.

Обучение членов избирательных комиссий Агрызского района пройдет 27 февраля, в 10 часов, по адресу: Агрыз, ул. Гагарина, 13.

Семинары для членов избиркомов Менделеевского района пройдут в тот же день, в 14.30, по адресу: Менделеевск, ул. Зеленая, 23.

Обучение членов избирательных комиссий Мамадышского района пройдет 28 февраля, в 10 часов, по адресу: Мамадыш, ул. М. Джалиля, 23/33.

Семинары для членов избиркомов Елабужского района пройдут в тот же день, в четырнадцать часов, по адресу: Елабуга, ул. Нефтяников, 24.

Обучение членов избирательных комиссий Казани пройдет 1 и 2 марта, по адресу: ул. Пушкина, 86. 1 марта в десять и тринадцать часов пройдет обучение для членов территориальных избиркомов Авиастроительного, Ново-Савиновского и Вахитовского и Приволжского районов. 2 марта семинары состоятся для членов избиркомов Кировского, Московского и Советского районов.

Членов избиркомов Рыбно-Слободского района будут обучать 3 марта, в десять часов, по адресу: Рыбная Слобода, ул. Ленина, 83б.

Обучение членов избирательных комиссий Лаишевского района пройдет в тот же день, в четырнадцать часов, по адресу: Лаишево, ул. Лебедева, 30.