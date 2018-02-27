Рустам Минниханов попал в топ-10 национального рейтинга губернаторов

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Рустам Минниханов занял восьмое место в национальном рейтинге губернаторов за январь — февраль этого года. Рейтинг составлен центром информационных коммуникаций «Рейтинг».

«Рустам Минниханов проявил себя в последнее время как региональный руководитель, который может влиять на федеральную политику и частично определять ее повестку в сферах управления регионами и финансовой политики. Таких руководителей на местном уровне в современной России существует немного», — считает политолог Андрей Большаков.

Большаков отметил ключевые для республики события, произошедшие в начале года. В январе 2018 года Рустам Минниханов на Гайдаровском форуме публично критиковал Министерство финансов РФ за политику, которую оно проводит по отношению к регионам-донорам. Тогда Минниханов получил благожелательные отзывы ряда региональных руководителей.

Другое событие связано с визитом Минниханова в Дагестан в феврале этого года, в ходе которого было обнародовано решение о переходе министра экономики РТ Артема Здунова на должность Премьер-министра Дагестана.

«Внутренняя ситуация в Республике Татарстан по-прежнему стабильна. Население поддерживает Рустама Минниханова (по данным мониторинга экспертного совета при КФУ его рейтинг стабильно высок и уступает в республике только рейтингу действующего Президента России Владимира Путина)», — отметил эксперт.

Возглавил рейтинг губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Второе место занял Дмитрий Кобылкин (Ямало-Ненецкий автономный округ), третье — Алексей Дюмин (Тульская область). В первую десятку рейтинга также вошли Евгений Савченко (Белгородская область), Александр Дрозденко (Ленинградская область), Сергей Собянин (Москва), Анатолий Артамонов (Калужская область), Вениамин Кондратьев (Краснодарский край) и Рамзан Кадыров (Чечня).