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Минстрой РТ: Детская поликлиника появится в ЖК «Салават Купере» в течение полугода

27 февраля 2018, 11:10

В качестве здания под детскую поликлинику в ЖК «Салават Купере» рссматривают один из домов в 12-м квартале.
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(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Детская поликлиника появится в ЖК «Салават Купере» в течение полугода, заявил журналистам замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев. 

«Исполком Казани совместно с Минздравом РТ и инвестором — Государственным жилищным фондом при Президенте РТ работы ведут по линии государственно-частного партнерства. Тут нежилых помещений достаточно в первой очереди. Особенно, насколько мне известно, один из домов 12-го квартала будет рассмотрен. Пока ввиду его отсутствия исполком Казани принял решение в прошлом году пустить бесплатный маршрут автобуса до поликлиники в Юдино. Я думаю, в течение первого полугодия детская поликлиника появится», — сообщил замминистра.


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