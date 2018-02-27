Более 300 тысяч татарстанцев стали участниками месячника защитника Отечества

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Уроки мужества в школах, спортивные соревнования, встречи с ветеранами и торжественные мероприятия прошли в Татарстане во время месячника защитника Отечества. Их участниками стали 320 тыс. жителей республики. Итоги месячника подвел сегодня на брифинге в Казани Военный комиссар РТ Сергей Погодин.

«В этом году исполнилось 100 лет со дня образования рабоче-крестьянской Красной армии. Эту дату вся страна праздновала 23 февраля. В школах республики прошло 687 уроков мужества, в которых приняли участие около 28 тыс. ребят», — рассказал он.

Участниками 578 спортивных мероприятий по военно-прикладным видам стали около 50 тыс. жителей республики. В городах и районах прошли 1 тыс. 128 торжественных мероприятий, посвященных дням воинской славы, в которых приняли участие более 52 тыс. человек. Было организовано 739 встречи с ветеранами с участием 46 тыс. школьников. Всего в Татарстане за месяц прошло около 4,5 тыс. мероприятий.

«2 февраля в республике отметили 75-ю годовщину со дня разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Более 22 тыс. уроженцев Татарстана отдали жизни за победу в этой битве. Праздничные мероприятия с участием ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих, представителей военных комиссариатов районов и жителей города прошли в казанском парке Победы», — отметил Погодин.

15 февраля в Казани у памятника воинам-интернационалистам прошел митинг, посвященный дню памяти о россиянах, которые исполняли служебный долг за пределами Родины. К памятнику были возложены венки и цветы. В мероприятии приняли участие ветераны военной службы, школьники и юнармейцы.

15 — 17 февраля в республиканском центре спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» прошел республиканский этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», «Патриот». Участниками мероприятия стали более 200 человек. Они соревновались в знании истории Отечества, воинских уставов, медицинской подготовки, разборке автомата АК-74, строевой подготовке, сдали нормы ГТО. Победителем финальной игры стала команда из Сабинского района. Ребята будут защищать честь Татарстана в финале Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» в августе в Московской области.

20 — 22 февраля в этом же центре была организована республиканская спартакиада по военно-прикладным видам спорта среди кадетов на переходящий кубок республиканской общественной организации «Союз ветеранов РТ». Во всех районах Казани прошли праздничные концерты. 21 — 22 февраля в Казани состоялся V Международный кинофестиваль патриотического кино «Защитники Отечества». В рамках кинофестиваля ученикам школ были показаны новые военно-патриотические художественные и документальные киноленты. Свои фильмы представили режиссеры и творческие коллективы из России, Казахстана, Белоруссии, Украины, Ирана, Сербии, Турции, Германии, Индии, Швеции, Армении и Конго.

