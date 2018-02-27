В Казани обсуждают способы достижения безопасности на дорогах

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ», Александр Елисеев). В течение двух дней специалисты из разных стран будут обсуждать в Казани способы достижения безопасности на автодорогах. В эти минуты в столице РТ началась V Международная научно-практическая конференция ITS Forum - Kazan.

Открыл конференцию Президент РТ. Рустам Минниханов отметил, что одной из современных тенденций является разработка и внедрение «умных» машин, способных самостоятельно оценивать ситуацию на дорогах и принимать решения, использование новых экологических типов двигателей и создания инфраструктуры для них.

В Татарстане развитием этой технологии занимается ПАО «КАМАЗ» – во второй день конференции завод представит свои наработки – автоматизированный беспилотный грузовик.

«Эффективность развития экономики зависит в том числе и от дорожной инфраструктуры – от скорости доставки грузов, безопасности пассажиров. Татарстан находится на пересечении важных транспортных направлений. Мы понимаем важность развития и внедрения современных технологий –автоматический контроль за дорожной обстановкой, автоматические транспортные весы, мониторинг окружающей среды, развитие мобильных приложений и многие другие проекты», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Владимир Швецов отметил, что в данный момент в ведомстве проходит итоговое заседание коллегии, в связи с этим начальник Михаил Черников не смог приехать в Казань. Швецов зачитал его письмо.

«Благодаря внедрению современных технологий нам удалось снизить количество аварий на 4 процента, количество погибших на дорогах на 6,5 процента, а раненых – на 3 процента. Я уверен, что эта конференция поможет дальнейшему развитию технологий и их внедрению», – зачитал Владимир Швецов.

Премьер-министр РТ Алексей Песошин напомнил об особом географическом положении Татарстана и о его ключевой роли в транспортной связи восточной и европейской частей России.

«Республика активно участвует в реализации крупных международных проектов развития транспортной инфраструктуры. Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва-Казань со среднесрочной перспективой продления до Екатеринбурга и в более отдаленной – до Пекина. Реализация транспортного маршрута Западная Европа – Западный Китай. Общая протяженность этой дороги составит около 8 тысяч километров. В рамках реализации этого проекта ведется строительство платной автомагистрали Шали-Бавлы, развитие нового маршрута федеральной дороги Казань – Оренбург», – рассказал Алексей Песошин.